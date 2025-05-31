Джон Джонс: «Если бы я когда-нибудь проиграл, то был бы опустошен, расстроен, подавлен и разозлился бы»

Джон Джонс признался, что не может представить свое поражение.

«Я настолько связан с победами, что это, вероятно, даже вредно для здоровья. Вижу бойцов, которые проигрывают, а потом улыбаются и обнимают жен, говоря: «Эх, повезет в следующий раз».

Если бы я когда-нибудь проиграл, то был бы опустошен. Я бы разозлился, был расстроен и подавлен», – сказал чемпион UFC Джон Джонс .

Напомним, у Джонса есть одно поражение в профессиональной карьере – в 2009-м его дисквалифицировали в поединке с Мэттом Хемиллом за нелегальные удары локтями.

Джонс завоевал пояс чемпиона UFC в тяжелом весе в марте-2023, победив Сирила Гана. С тех пор он провел одну титульную защиту – против Стипе Миочича в ноябре прошлого года.

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