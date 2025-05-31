Джонс – в соцсетях: «Завершил крупнейший семинар в истории Пхукета! Спасибо Тому за бесплатное промо. Обязательно подпишите петицию, мы движемся к цифре в 200 тысяч!»

Джон Джонс призвал фанатов подписать петицию о лишении его титула UFC.

«Только что завершил крупнейший семинар в истории Пхукета. Половина людей прилетела из Великобритании. Это просто безумие!

Огромное спасибо моему парню Тому за такое бесплатное промо... Не смог бы сделать это без тебя. Серьезно, я очень благодарен за эту совершенно новую британскую публику. Вы, ребята, появились с такой любовью и энергией, что я почувствовал все это.

Давайте сохраним импульс – обязательно подпишите сегодня петицию, мы движемся к цифре в 200 тысяч! Как захватывающе», – написал в соцсетях чемпион UFC Джон Джонс .

Ранее появилась петиция с требованием лишить Джонса титула UFC. Ее подписали более 100 тысяч человек.

Джон Джонс: «Я больше, чем просто боец. Могу уйти и вернуться, когда посчитаю нужным»

Том Аспиналл: «Я дерусь за новый временный титул временного чемпиона BMF в тяжелом весе. Живу лучшей жизнью!»