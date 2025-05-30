Джон Джонс собрал идеального бойца ММА: «Интеллект – мой. Кардио тоже»

Джона Джонса попросили собрать идеального бойца ММА.

«Боевой интеллект? Мой. В ударной технике я бы отдал предпочтение Андерсону Сильве . Кардио… Можно снова выбрать себя? Я никогда по-настоящему не выдыхался в бою. Горжусь тем, что всегда перерабатываю соперников.

Борьба? Жорж Сен-Пьер . А джиу-джитсу возьму от Демиана Майи . Что касается бокса, то у Дастина Порье отличные руки. Как и у Илии Топурии », – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс .

Ранее похожий вопрос задали чемпиону в полутяжелом весе Магомеду Анкалаеву – он не включил в ответ ни одного россиянина.

Джон Джонс: «Я больше, чем просто боец. Могу уйти и вернуться, когда посчитаю нужным»

Появилась петиция с требованием лишить Джонса титула UFC. Ее подписали более 20 тысяч человек