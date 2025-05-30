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«Джонсон, Сильва, Сен-Пьер и я». Джонс представил топ величайших бойцов UFC

Джон Джонс представил свою версию четверки величайших бойцов UFC.

«Деметриус Джонсон, Андерсон Сильва, Жорж Сен-Пьер и я. Без определенного порядка. Думаю, каждый из нас сделал великие вещи в этом спорте», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

Джонсон – бывший обладатель пояса UFC в наилегчайшем весе. На его счету 11 титульных защит. Рекорд в ММА: 25-4-1.

Сильва – бывший чемпион UFC в среднем весе и обладатель рекорда по самому длительному индивидуальному владению титулом (2457 дней). Рекорд в ММА: 34-11-1.

Сен-Пьер становился чемпионом UFC в полусредней и средней категориях. Его рекорд в MMA: 26-2.

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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Bloody Elbow
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logoАндерсон Сильва
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