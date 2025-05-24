Мокаев – об увольнении из UFC: «Я получил урок. Мне нужно показать свои навыки, чтобы вернуться к разговору»
Мухаммад Мокаев признался, что надеется вернуться в UFC.
«Я получил урок. Не думаю, что сейчас есть проблема. Мне просто нужно показать свои навыки и удары, чтобы мы вернулись к разговору», – сказал экс-боец UFC Мухаммад Мокаев.
Мокаев выступал в UFC с 2022 по 2024 год. На его счету семь побед и ни одного поражения в промоушене.
Мокаев – об увольнении из UFC: «Стоило мне приблизиться к титульнику, как со мной вдруг стало трудно работать»
Мухаммад Мокаев: «Махачев против Маддалены. Топурия и Оливейра – за временный пояс. В 2026-м Илия и Ислам могут подраться за титул в легком весе»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Fighting
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