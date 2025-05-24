Бенавидес – о потенциальном поединке c Биволом или Бетербиевым: «Если они не будут драться со мной после победы над Смитом, то мне нечего сказать»

Бенавидес хочет подраться с Биволом или Бетербиевым после победы над Смитом.

«Не очень рад получить титул таким образом. Я бы предпочел выиграть бой.

Мы думаем о том, чтобы провести бой с Каллумом Смитом в США. Это приблизит меня на шаг к бою с Биволом или Бетербиевым, потому что у меня есть временный пояс WBA и титул WBC. Затем, после того, как я выиграю у Каллума, у меня будет бой за временный пояс WBO.

Если Артур и Дмитрий не будут драться со мной после этого, то мне нечего сказать. Не хочу говорить, что они уклоняются от меня, но... Если меня легко победить, тогда почему вы это не сделаете?» – заявил чемпион мира по боксу Давид Бенавидес .

В апреле Бенавидес получил полноценный статус чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC – организация лишила Дмитрия Бивола пояса из-за отказа от боя с Давидом.

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