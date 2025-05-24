Евгений Гончаров: «Сложно обвинять Махачева в трусости. Только глупый человек может такое говорить, каковым и является Топурия»

Евгений Гончаров возмущен претензиями Топурии к Махачеву.

«В легком весе Махачев закончил все дела. Потом нарисовался Топурия откуда ни возьмись. Илия говорит, чтобы Ислам изменил все свои планы ради поединка в легком весе. А зачем Топурия нужен Махачеву?

В легком весе Илия ни с кем не подрался, не доказал свою состоятельность. Тем более Ислам давно заявлял о том, что у него есть планы стать чемпионом в двух весовых категориях. Сложно обвинять его в трусости. Только глупый человек может такое говорить, каковым и является Топурия.

Ему повезло, что Махачев поднялся в весе. Если бы Ислам остался в легкой категории, то Илия потерпел бы первое поражение», – сказал экс-чемпион АСА Евгений Гончаров .

Напомним, Ислам Махачев перешел в полусредний вес, где подерется за титул с Джеком Делла Маддаленой.

Бой между Чарльзом Оливейрой и Илией Топурией пройдет за вакантный пояс в легком весе и возглавит турнир UFC 317, который состоится в ночь на 29 июня.

Чарльз Оливейра: «Махачев поднялся в полусредний дивизион из-за весогонки. Я наблюдал, как он гоняет вес. Это жесть»

Илия Топурия: «Если Махачев захочет подраться, когда я выиграю титул, то может встать в длинную очередь»