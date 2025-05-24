Патчи Микс: «Я в лучшей форме в жизни прямо сейчас. Не могу дождаться, чтобы устроить шоу для фанатов»

Патчи Микс сказал, что находится в лучшей форме в жизни перед дебютом в UFC.

«Через 15 дней я дебютирую в UFC. Это не три недели, а 11 лет и 32 боя спустя. Я в лучшей форме в жизни прямо сейчас. Не могу дождаться, чтобы устроить шоу для фанатов в Нью-Джерси!» – написал в соцсетях боец UFC Патчи Микс .

Напомним, экс-чемпион Bellator Патчи дебютирует в UFC 8 июня против Марио Баутисты.

Патчи Микс: «У меня больше досрочных побед и лучший рекорд, чем у любого рейтингового парня легчайшего веса UFC. Я никого не боюсь»

Патчи Микс потренировался с Двалишвили: «Два лучших бойца легчайшего веса. Действующие чемпионы. Счастливой Пасхи, Мераб»