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Белал – о поражении Маддалене: «Все сводилось к одному раунду, возможно, одному обмену ударами, который мог бы склонить судей в другую сторону»

Белал Мухаммад считает, что был близок к победе над Маддаленой.

«Очевидно, что нашим планом было повалить Джека, а не драться с ним в стойке.

Но странное дело – когда ты долго в чем-то тренируешься и становишься лучше, то думаешь, что сильно в этом вырос. Я могу боксировать с ним – всегда говорил это. Во мне нет страха.

Очевидно, что я проиграл бой, но мы стояли лицом к лицу, а люди могут говорить все, что захотят. Я пошел против собственного плана, мне с этим и жить. Все сводилось к одному раунду, возможно, одному обмену ударами, который мог бы склонить судей в другую сторону», – сказал экс-чемпион UFC Белал Мухаммад.

Напомним, Белал проиграл Джеку Делла Маддалене единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) в главном событии UFC 315.

Белал Мухаммад: «Я все еще преследую наследие Сен-Пьера. Жорж потерял пояс, но затем вернул его...»

Стрикленд – Белалу: «Ты потерял пояс. Тебя поимели, как и меня. Мы должны сделать так, чтобы наш бой состоялся»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Anik & Florian Podcast
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Джек Делла Маддалена
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