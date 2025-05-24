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Тренер Топурии Климент: «У Илии есть определенные потребности, которые я не могу удовлетворить, потому что не готов постоянно быть с ним в Мадриде»

Тренер Илии Топурии назвал причину расставания с бойцом.

«С профессиональной точки зрения это больно. Но, с другой стороны, я чувствую себя свободным и счастливым. Знаю, что все будет к лучшему для него и для нас.

Каждый раз у меня увеличивается число рабочих поездок. На прошлой неделе я был в PFL. Через некоторое время я еду в Мадрид, потому что у нас есть парень, который дерется через неделю в Cage Warriors. У нас почти 30 профессиональных бойцов ММА. Я должен быть немного эгоистом, потому что потратил слишком много времени на спортзал, здесь вся моя жизнь.

Со временем у нас возникла такая ситуация с Илией. Мы отнеслись к этому по-взрослому. Между нами много лет дружбы. У меня есть семья и зал, подопечные и куча проектов, на которые я потратил время. У меня есть свой сериал, карьера в ММА.

Топурия уехал из Аликанте в прошлом году, он построил тренажерный зал у себя дома, мы сопровождали его в лагерях, но у него было много дел в Мадриде. Его брат с ним. У него есть определенные потребности, которые я не могу удовлетворить, потому что не готов постоянно быть с ним в Мадриде, как это сделал Хави – тренер по боксу, который сейчас живет с ними», – объяснил тренер Жорж Климент.

Ранее стало известно, что Топурия сменил тренеров перед дебютом в легком весе, который случится 29 июня в Лас-Вегасе. Соперник – Чарльз Оливейра.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Hablemos MMA
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