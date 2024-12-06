Двалишвили травмировал палец на ноге за две недели до боя с О’Мэлли: «Ничего страшного, я его просто отрежу»
Мераб Двалишвили получил травму за две недели до боя с Шоном О’Мэлли.
«Ничего страшного, я его просто отрежу», – отреагировали чемпион UFC Мераб Двалишвили на травму.
Титульный поединок Шона О’Мэлли и Двалишвили возглавит турнир UFC 316, который состоится в ночь с 7 на 8 июня и пройдет в городе Ньюарк, штат Нью-Джерси.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм vato.gv
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