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Двалишвили травмировал палец на ноге за две недели до боя с О’Мэлли: «Ничего страшного, я его просто отрежу»

Мераб Двалишвили получил травму за две недели до боя с Шоном О’Мэлли.

«Ничего страшного, я его просто отрежу», – отреагировали чемпион UFC Мераб Двалишвили на травму.

Титульный поединок Шона О’Мэлли и Двалишвили возглавит турнир UFC 316, который состоится в ночь с 7 на 8 июня и пройдет в городе Ньюарк, штат Нью-Джерси.

Шон О’Мэлли потренировался с Деметриусом Джонсоном перед боем с Мерабом Двалишвили

Петр Ян: «UFC делает О’Мэлли подарки. Для них он курица, несущая деньги»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм vato.gv
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