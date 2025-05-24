Соннен – о решении Топурии сменить тренеров: «Если однажды тренер позвонил бы мне и сказал, что уходит, то я бы закончил. Никогда не видел, чтобы кто-то сохранил уровень, сменив тренера»

Чейл Соннен прокомментировал решение Илии Топурии сменить тренеров.

«Мне трудно смотреть на эту историю. Я просто знаю, что не смог бы этого сделать. Если однажды тренер позвонил бы мне и сказал, что уходит, то я бы закончил. Я бы мог преодолеть многое, но не это. Никогда не видел, чтобы кто-то мог сохранить уровень, сменив тренера.

Я думаю об этих людях, которые приходят в его дом каждый день, а затем уходят. Это просто начнет раздражать. Посмотрим, как долго это продлится», – сказал экс-боец UFC Чейл Соннен .

Ранее стало известно, что Илия Топурия сменил тренеров перед дебютом в легком весе, который случится 29 июня в Лас-Вегасе. Соперник – Чарльз Оливейра.

Чейл Соннен: «Топурия отказался от пояса и вызвал Махачева, а он покинул дивизион. Чемпионы так не поступают»

Тренер Топурии Климент: «У Илии есть определенные потребности, которые я не могу удовлетворить, потому что не готов постоянно быть с ним в Мадриде»