Евлоев согласен на бой с любым соперником: «После того, как я выиграю, мне больше нельзя отказывать, Дана Уайт»
Мовсар Евлоев готов к поединку с любым соперником.
«Я сказал UFC, что буду драться с кем угодно. И после того, как я выиграю, мне больше нельзя отказывать, Дана Уайт», – написал в соцсетях боец UFC Мовсар Евлоев.
Ранее журналист Джейми Теодоси сообщил, что Евлоев подерется с Аароном Пико 26 июля в соглавном событии турнира UFC в Абу-Даби.
Джин Силва: «UFC не хочет видеть Евлоева чемпионом. Бой с Пико – шанс избавиться от него»
Евлоев подерется с Пико на турнире UFC в Абу-Даби (Джейми Теодоси)
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Мовсара Евлоева
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