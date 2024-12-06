Евлоев согласен на бой с любым соперником: «После того, как я выиграю, мне больше нельзя отказывать, Дана Уайт»

Мовсар Евлоев готов к поединку с любым соперником.

«Я сказал UFC, что буду драться с кем угодно. И после того, как я выиграю, мне больше нельзя отказывать, Дана Уайт», – написал в соцсетях боец UFC Мовсар Евлоев .

Ранее журналист Джейми Теодоси сообщил, что Евлоев подерется с Аароном Пико 26 июля в соглавном событии турнира UFC в Абу-Даби.

Джин Силва: «UFC не хочет видеть Евлоева чемпионом. Бой с Пико – шанс избавиться от него»

Евлоев подерется с Пико на турнире UFC в Абу-Даби (Джейми Теодоси)