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Белал Мухаммад: «Я в одном бою от того, чтобы выиграть титул. Чувствую, что следующим соперником будет Усман, если он пройдет Бакли»

Белал Мухаммад ожидает, что его следующим соперником станет Камару Усман.

«Буду тем парнем, который снова получит пояс. Я в одном бою от того, чтобы выиграть титул... Чувствую, что следующим соперником будет Камару Усман, если он пройдет Хоакина Бакли.

Идеальный месяц для боя – октябрь. Но не обязательно в Абу-Даби», – заявил экс-чемпион UFC Белал Мухаммад.

Напомним, Белал проиграл титул полусреднего веса Джеку Делла Маддалене. Камару Усман подерется с Хоакином Бакли 14 июня на UFC Fight Night 257.

Белал – о поражении Маддалене: «Все сводилось к одному раунду, возможно, одному обмену ударами, который мог бы склонить судей в другую сторону»

Белал Мухаммад: «Я все еще преследую наследие Сен-Пьера. Жорж потерял пояс, но затем вернул его...»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Anik & Florian Podcast
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