Дмитрий Бивол: «Не буду боксировать в 40 лет. Хочу переключиться на что-то другое»
«Я не буду боксировать в 40 лет. Нет желания боксировать в 40 лет. Когда завершу карьеру? Может быть, еще пару лет выступлю.
Я бы хотел до 40 лет суметь переключиться на что-то другое в своей жизни, заняться чем-то другим. В 40 лет вступить на новый жизненный этап», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.
Биволу 34 года. В последний раз он дрался в феврале, когда победил Артура Бетербиева судейским решением. Сообщалось, что боксеры проведут трилогию до конца 2025 года.
Ранее стало известно, что Бивол близок к договоренности о бое с Давидом Бенавидесом.
Бивол считает, что не одолел бы Роя Джонса: «Даже не хочу сравнивать. Конечно, он победил бы»
Бивол – о следующем поединке: «Надо завершить с Бетербиевым. У меня в приоритете трилогия»
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