Дмитрий Бивол: «Не буду боксировать в 40 лет. Хочу переключиться на что-то другое»

Бивол заявил, что не планирует боксировать в 40, но может выступать еще пару лет.

«Я не буду боксировать в 40 лет. Нет желания боксировать в 40 лет. Когда завершу карьеру? Может быть, еще пару лет выступлю.

Я бы хотел до 40 лет суметь переключиться на что-то другое в своей жизни, заняться чем-то другим. В 40 лет вступить на новый жизненный этап», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол .

Биволу 34 года. В последний раз он дрался в феврале, когда победил Артура Бетербиева судейским решением. Сообщалось , что боксеры проведут трилогию до конца 2025 года.

Ранее стало известно , что Бивол близок к договоренности о бое с Давидом Бенавидесом.

Бивол считает, что не одолел бы Роя Джонса: «Даже не хочу сравнивать. Конечно, он победил бы»

Бивол – о следующем поединке: «Надо завершить с Бетербиевым. У меня в приоритете трилогия»