Бивол близок к договоренности о поединке с Бенавидесом летом (The Ring)
Дмитрий Бивол близок к договоренности о поединке с Давидом Бенавидесом.
The Ring Magazine, со ссылкой на ESPN Knockout, подтверждает, что Matchroom и PBC ведут переговоры о проведении поединка Бивола и Бенавидеса будущим летом.
Бой пройдет в полутяжелом весе за титул абсолютного чемпиона мира.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ring Magazine
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