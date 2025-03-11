Бивол – о следующем поединке: «Надо завершить с Бетербиевым. У меня в приоритете трилогия»

Дмитрий Бивол назвал следующий приоритетный бой.

«Надо завершить с Артуром Бетербиевым . Как-то это финализировать. Ждем решений, будем думать, исходя из планов Саудовской Аравии – какие будут пожелания боксерского сообщества. Лично у меня в приоритете трилогия. Нужно закрыть эту историю.

Реально ли проведение третьего боя в России? Мне, как спортсмену, главное – ринг. А где он стоит – все равно. Насколько реально проведение боя в России? Без понятия. Но это больше вопросы не ко мне, а к организаторам», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол .

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