Менеджер Бивола: «Договоренность о бое с Бенавидесом – неправильная информация. Из планов только трилогия с Бетербиевым»

Менеджер Бивола опроверг информацию о договоренности на бой с Бенавидесом.

«Бой с Бенавидесом летом? Это неправильная информация. Пока нет таких планов и обсуждений. После поединка прошло не так много времени, мы на данный момент пока не строим каких-то конкретных планов, кроме изначального – проведения трилогии до конца года», – заявил менеджер Вадим Корнилов .

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Бивол близок к договоренности о поединке с Бенавидесом летом (The Ring)