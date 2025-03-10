Менеджер Бивола: «Договоренность о бое с Бенавидесом – неправильная информация. Из планов только трилогия с Бетербиевым»
Менеджер Бивола опроверг информацию о договоренности на бой с Бенавидесом.
«Бой с Бенавидесом летом? Это неправильная информация. Пока нет таких планов и обсуждений. После поединка прошло не так много времени, мы на данный момент пока не строим каких-то конкретных планов, кроме изначального – проведения трилогии до конца года», – заявил менеджер Вадим Корнилов.
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Бивол близок к договоренности о поединке с Бенавидесом летом (The Ring)
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
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