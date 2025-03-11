Бивол считает, что не одолел бы Роя Джонса: «Даже не хочу сравнивать. Конечно, он победил бы»

Дмитрий Бивол считает, что не смог бы победить Роя Джонса.

«Рой Джонс - легенда. Даже не хочу себя с ним сравнивать. Потому что я учился на его боях. Он действительно талантище. Конечно, он победил бы», – считает абсолютный чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол .

Бивол – о следующем поединке: «Надо завершить с Бетербиевым. У меня в приоритете трилогия»

Менеджер Бивола: «Договоренность о бое с Бенавидесом – неправильная информация. Из планов только трилогия с Бетербиевым»