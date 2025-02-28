Бивол и Бетербиев проведут трилогию до конца 2025 года (ТАСС)
Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев проведут третий поединок.
Как сообщает ТАСС, поединок между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым может состояться до конца 2025 года в Саудовской Аравии.
22 февраля Бивол победил Бетербиева в реванше и стал новым абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. В октябре-2024 Бетербиев выиграл в первом бою.
«Супертурнир» с Биволом и Бетербиевым – провал: зал на шесть тысяч зрителей вместо 25 и дыра по просмотрам
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ТАСС
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