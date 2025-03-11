Дмитрий Бивол прилетел в Москву. Его встретили под песню «Группа крови» и гимн России

Дмитрия Бивола торжественно встретили после прилета в Россию.

Федерация бокса России устроила теплый прием абсолютному чемпиону мира по боксу. В аэропорту Бивола встретили фанаты и ансамбль, исполняющий песню Виктора Цоя «Группа крови». Также прозвул гимн Российской Федерации.

Напомним, 23 февраля Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева .

Бивол считает, что не одолел бы Роя Джонса: «Даже не хочу сравнивать. Конечно, он победил бы»

Бивол – о следующем поединке: «Надо завершить с Бетербиевым. У меня в приоритете трилогия»