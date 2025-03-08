Канело не исключает реванш с Биволом: «Все может случиться. Мне нравятся вызовы»
Сауль Альварес не исключает, что снова подерется с Дмитрием Биволом.
«Все может случиться. Мне нравятся вызовы, посмотрим», – заявил чемпион мира по боксу Сауль Альварес.
Напомним, в мае 2022-го Бивол победил Канело единогласным решением судей.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: The Ring
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