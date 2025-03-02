Кроуфорд – о поединке Дэвиса и Роуча: «Никогда не видел, чтобы кто-то встал на колено и рефери не посчитал это нокдауном»

Теренс Кроуфорд прокомментировал скандальный эпизод боя Дэвис – Роуч.

«Я никогда не видел, чтобы кто-то встал на колено, и рефери не посчитал это нокдауном. Видимо, сегодня были другие правила», – написал в соцсетях абсолютный чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд .

Напомним, Джервонта Дэвис присел на колено в девятом раунде поединка с Ламонта Роучем. Рефери не отсчитал нокдаун. Поединок закончился вничью.

Дэвис – о незасчитанном нокдауне: «Почему вы освистываете меня? «Два дня назад я укладывал волосы. Во время боя смазка попала в глаза, я ничего не видел»

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