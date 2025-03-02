Кроуфорд – о поединке Дэвиса и Роуча: «Никогда не видел, чтобы кто-то встал на колено и рефери не посчитал это нокдауном»
Теренс Кроуфорд прокомментировал скандальный эпизод боя Дэвис – Роуч.
«Я никогда не видел, чтобы кто-то встал на колено, и рефери не посчитал это нокдауном. Видимо, сегодня были другие правила», – написал в соцсетях абсолютный чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд.
Напомним, Джервонта Дэвис присел на колено в девятом раунде поединка с Ламонта Роучем. Рефери не отсчитал нокдаун. Поединок закончился вничью.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Теренса Кроуфорда
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