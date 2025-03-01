Турки Аль аш-Шейх: «Кроуфорд заработал за два боя в пять раз больше, чем Дэвис за всю карьеру»
Турки Аль аш-Шейх ответил Джервонте Дэвису.
«Я не виню Дэвиса за то, что он говорит. Он меня не знает. Если я поставлю себя на его место и увижу, что Кроуфорд заработал за два боя в пять раз больше, чем Джервонта за всю карьеру, то это будет естественная реакция», – сказал Турки Аль эш-Шейх.
Джервонта Дэвис: «Мне не нравится, что Турки приходит в бокс и ничего о нем не знает»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Ring Magazine
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