Турки Аль аш-Шейх: «Кроуфорд заработал за два боя в пять раз больше, чем Дэвис за всю карьеру»

Турки Аль аш-Шейх ответил Джервонте Дэвису.

«Я не виню Дэвиса за то, что он говорит. Он меня не знает. Если я поставлю себя на его место и увижу, что Кроуфорд заработал за два боя в пять раз больше, чем Джервонта за всю карьеру, то это будет естественная реакция», – сказал Турки Аль эш-Шейх.

Джервонта Дэвис: «Мне не нравится, что Турки приходит в бокс и ничего о нем не знает»