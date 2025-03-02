Дэвис – о незасчитанном нокдауне: «Почему вы освистываете меня? Два дня назад я укладывал волосы. Во время боя гель попал в глаза, я ничего не видел»
Джервонта Дэвис объяснил, почему взял паузу в девятом раунде.
«Два дня назад я укладывал волосы. Во время боя гель попал мне в глаза. Я ничего не видел, мне нужно было вытереть лицо.
Блин, почему вы все освистываете меня? Будто я несу чушь. Сначала меня любят, а потом ненавидят», – сказал чемпион мира по боксу Джервонта Дэвис.
Напомним, бой Дэвиса и Ламонта Роуча закончился вничью.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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