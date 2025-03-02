Чемпионский бой Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча закончился вничью
Джервонта Дэвис свел вничью бой против Ламонта Роуча.
В Нью-Йорке прошел боксерский турнир, который возглавил чемпионский бой в легком весе между обладателем пояса WBA Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем, владеющим титулом WBA во втором полулегком весе.
Бой закончился ничьей решением большинства судей – 115-113 (Дэвис), 114-114, 114-114. Бой проходил в невысоком темпе, что было выгодно Роучу, который выбрасывал больше ударов, чем Дэвис. Роуч не опасался ударной мощи Дэвиса, благодаря чему смог пройти полную дистанцию.
Это первая ничья в карьере Дэвиса. А для Роуча это вторая ничья в карьере, и его рекорд – 25-1-2.
Опубликовал: Денис Дорофеев
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