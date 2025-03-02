Дэвис присел на колено в девятом раунде поединка с Роучем. Рефери не отсчитал нокдаун

Рефери не отсчитал нокдаун Джервонте Дэвису в девятом раунде боя с Роучем.

Рефери Стив Уиллис, обслуживавший поединок Ламонта Роуча и Дэвиса , не стал отсчитывать нокдаун Джервонты в девятом раунде, дав ему время восстановиться.

Дэвис присел на колено и отошел в угол. Если бы Уиллис отсчитал нокдаун, то Джервонта потерял бы одно очко.

Напомним, поединок закончился ничьей по решению большинства судей (115-113 (Дэвис), 114-114, 114-114).

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