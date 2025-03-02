Дэвис присел на колено в девятом раунде поединка с Роучем. Рефери не отсчитал нокдаун
Рефери не отсчитал нокдаун Джервонте Дэвису в девятом раунде боя с Роучем.
Рефери Стив Уиллис, обслуживавший поединок Ламонта Роуча и Дэвиса, не стал отсчитывать нокдаун Джервонты в девятом раунде, дав ему время восстановиться.
Дэвис присел на колено и отошел в угол. Если бы Уиллис отсчитал нокдаун, то Джервонта потерял бы одно очко.
Напомним, поединок закончился ничьей по решению большинства судей (115-113 (Дэвис), 114-114, 114-114).
Чемпионский бой Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча закончился вничью
Джервонта Дэвис хочет провести бои с Василием Ломаченко, Райаном Гарсией и Шакуром Стивенсоном
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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