Бивол обошел Бетербиева в рейтинге P4P от The Ring, лидер − Усик

Дмитрий Бивол поднялся на четвертое место в рейтинге pound-for-pound.

По итогам турнира в Эр-Рияде журнал The Ring обновил топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

Новый абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол поднялся на четвертое место, обойдя Артура Бетербиева .

Полностью топ-10 выглядит так:

Александр Усик , чемпион WBA, WBC и WBO в тяжелом весе; Наойя Иноуэ, абсолютный чемпион в первом полулегком весе; Теренс Кроуфорд , чемпион WBA в первом среднем весе; Дмитрий Бивол , абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе; Артур Бетербиев, полутяжеловес; Джесси Родригес, чемпион WBC в первом легчайшем весе; Сауль Альварес, чемпион WBA, WBC и WBO в суперсреднем весе; Джервонта Дэвис, чемпион WBA в легком весе; Дзюнто Накатани, чемпион WBC в легчайшем весе; Дэвин Хейни, боксер первого полусреднего веса.

Победа Бивола – глазами человека из его команды в углу ринга