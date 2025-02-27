Бивол обошел Бетербиева в рейтинге P4P от The Ring, лидер − Усик
По итогам турнира в Эр-Рияде журнал The Ring обновил топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.
Новый абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол поднялся на четвертое место, обойдя Артура Бетербиева.
Полностью топ-10 выглядит так:
Александр Усик, чемпион WBA, WBC и WBO в тяжелом весе;
Наойя Иноуэ, абсолютный чемпион в первом полулегком весе;
Теренс Кроуфорд, чемпион WBA в первом среднем весе;
Дмитрий Бивол, абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе;
Артур Бетербиев, полутяжеловес;
Джесси Родригес, чемпион WBC в первом легчайшем весе;
Сауль Альварес, чемпион WBA, WBC и WBO в суперсреднем весе;
Джервонта Дэвис, чемпион WBA в легком весе;
Дзюнто Накатани, чемпион WBC в легчайшем весе;
Дэвин Хейни, боксер первого полусреднего веса.
Победа Бивола – глазами человека из его команды в углу ринга
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