Джервонта Дэвис хочет провести бои с Василием Ломаченко, Райаном Гарсией и Шакуром Стивенсоном

Джервонта Дэвис рассказал, с кем мог бы подраться.

«Райан Гарсия , Василий Ломаченко , Шакур Стивенсон ? Если честно, с кем угодно. У меня нет какого-то конкретного имени. Мне было бы здорово подраться с любым из этих парней до конца карьеры», – сказал Джервонта Дэвис .

Дэвис подерется с Ламонтом Роучем в ночь с 1 на 2 марта.

Турки Аль аш-Шейх: «Кроуфорд заработал за два боя в пять раз больше, чем Дэвис за всю карьеру»