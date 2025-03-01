Джервонта Дэвис хочет провести бои с Василием Ломаченко, Райаном Гарсией и Шакуром Стивенсоном
Джервонта Дэвис рассказал, с кем мог бы подраться.
«Райан Гарсия, Василий Ломаченко, Шакур Стивенсон? Если честно, с кем угодно. У меня нет какого-то конкретного имени. Мне было бы здорово подраться с любым из этих парней до конца карьеры», – сказал Джервонта Дэвис.
Дэвис подерется с Ламонтом Роучем в ночь с 1 на 2 марта.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ESPN
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