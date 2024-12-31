Валентина Шевченко – о карьере тренера: «В данный момент не хочу близко касаться этого»

Валентина Шевченко не планирует становиться тренером после окончания карьеры.

«Стать тренером в будущем? Сейчас я даже не задумываюсь об этом, потому что вижу, насколько это тяжелая работа. Вижу, насколько вкладывается мой тренер в подготовку бойцов.

Вижу, что мой тренер на 100% вникает и каждый день думает, что сделать, какие техники отработать, как привнести лучшее в спортсмена. Наверное, в данный момент я не хочу слишком близко касаться этого», – сказала чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко .

Шевченко – о питании: «Ем все, но по внутреннему ощущению. Если чувствую, что набираю, то перестаю есть после пяти»

Валентина Шевченко: «В моем чемодане всегда есть капа. Это предмет первой необходимости»