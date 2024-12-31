Валентина Шевченко – о карьере тренера: «В данный момент не хочу близко касаться этого»
Валентина Шевченко не планирует становиться тренером после окончания карьеры.
«Стать тренером в будущем? Сейчас я даже не задумываюсь об этом, потому что вижу, насколько это тяжелая работа. Вижу, насколько вкладывается мой тренер в подготовку бойцов.
Вижу, что мой тренер на 100% вникает и каждый день думает, что сделать, какие техники отработать, как привнести лучшее в спортсмена. Наверное, в данный момент я не хочу слишком близко касаться этого», – сказала чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко.
Шевченко – о питании: «Ем все, но по внутреннему ощущению. Если чувствую, что набираю, то перестаю есть после пяти»
Валентина Шевченко: «В моем чемодане всегда есть капа. Это предмет первой необходимости»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
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