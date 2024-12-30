Валентина Шевченко: «В моем чемодане всегда есть капа. Это предмет первой необходимости»
Валентина Шевченко сказала, что всегда берет капу в поездку.
«Если это будет недолгая поездка и я знаю, что не обязательно будет парная работа, то беру перчатки, лапы, резину и капу.
Капа со мной ездит всегда. Это предмет первой необходимости. Если я знаю, что поездка продлится долгое время, то обязательно шлем и накладки. Это самое основное, что всегда есть в моем чемодане», – призналась чемпионка UFC Валентина Шевченко.
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Валентина Шевченко стала первым чемпионом UFC с восемью рубинами в поясе
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
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