Валентина Шевченко: «В моем чемодане всегда есть капа. Это предмет первой необходимости»

Валентина Шевченко сказала, что всегда берет капу в поездку.

«Если это будет недолгая поездка и я знаю, что не обязательно будет парная работа, то беру перчатки, лапы, резину и капу.

Капа со мной ездит всегда. Это предмет первой необходимости. Если я знаю, что поездка продлится долгое время, то обязательно шлем и накладки. Это самое основное, что всегда есть в моем чемодане», – призналась чемпионка UFC Валентина Шевченко .

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