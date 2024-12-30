Шевченко – о питании: «Ем все, но по внутреннему ощущению. Если чувствую, что набираю, то перестаю есть после пяти»
«Как питаюсь после турнира? Во-первых, у меня нет жесткой сумасшедшей весогонки, когда ты себя лишаешь всего. За все время, которое я провела в единоборствах, за все весогонки, которые прошла, у меня сформировалось правило, при котором даже в межсезонье я стараюсь не превышать свой лимит веса.
Как только я вижу, что вес начинает уходить вверх, я его сразу же снижаю. Этот баланс, который я выдерживаю на протяжении всей карьеры, позволяет мне избежать жестких ограничений и не срываться. У меня нет такого, что «не ем сладкое», «не ем мучное».
Нет, я ем все, но этот вопрос идет по моему внутреннему ощущению. Я не считаю калории, потому что уверена, что это немножко накладывает на тебя груз. В те моменты, когда я чувствую, что чуть-чуть начала набирать вес, я просто перестаю принимать пищу вечером после пяти. И за 2-3 дня вес становится на свое место», – объяснила чемпионка UFC Валентина Шевченко.
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