Босс Атлетической комиссии Невады назвал ошибочным решение судьи Майка Белла в бою Грассо и Шевченко

В Атлетической комиссии Невады признали судейскую ошибку в бою Грассо и Шевченко.

«Майк – один из лучших судей в мире. Он так же хорош, как и раньше. Я не согласен с его оценкой в этом раунде. Чтобы выставить 10-8, лидирующему бойцу нужно нанести оппоненту невероятный ущерб.

Необходимо устно объяснить это. Мы должны быть на одной волне. Нужно понять, почему все так. Если продолжим работать над этим и стараться, мы добьемся своего», – заявил босс Атлетической комиссии штата Невада Джефф Маллен.

Напомним, что в главном событии UFC Noche Алекса Грассо и завершили титульный поединок вничью.

Решающей стала оценка судьи Майка Белла: до пятого раунда на его карточках Шевченко лидировала 39-27, но последнюю пятиминутку он оценил 10-8 в пользу Грассо, сделав итоговый счет ничейным.

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