Шевченко раскритиковала ММА-сообщество: «На протяжении года показывали только хайлайты Грассо»

Валентина Шевченко обвинила медиа в однобоком освещении противостояния с Алексой Грассо.

«На протяжении года показывали хайлайты только одного бойца. Люди не видели боев, они видели только эти моменты, которые повторялись раз за разом. Так работает пропаганда», − сказала чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко .

Напомним, что Шевченко провела три боя с Алексой Грассо : в первом болевым приемом победила Алекса, в реванше зафиксировали ничью, а в трилогии Валентина победила единогласным решением судей.

Валентина Шевченко: «Я удивилась, что многие бойцы UFC считали Грассо фаворитом. С этим миром что-то не так»