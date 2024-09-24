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Шевченко раскритиковала ММА-сообщество: «На протяжении года показывали только хайлайты Грассо»

Валентина Шевченко обвинила медиа в однобоком освещении противостояния с Алексой Грассо.

«На протяжении года показывали хайлайты только одного бойца. Люди не видели боев, они видели только эти моменты, которые повторялись раз за разом. Так работает пропаганда», − сказала чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко.

Напомним, что Шевченко провела три боя с Алексой Грассо: в первом болевым приемом победила Алекса, в реванше зафиксировали ничью, а в трилогии Валентина победила единогласным решением судей.

Валентина Шевченко: «Я удивилась, что многие бойцы UFC считали Грассо фаворитом. С этим миром что-то не так»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Fighting
наилегчайший вес
logoUFC
logoMMA
logoВалентина Шевченко
logoАлекса Грассо
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