Алекса Грассо сломала ногу на тренировке: «Все в порядке, она заживет»

Алекса Грассо сообщила о переломе ноги.

«Сломала ногу во время тренировки. Но я в порядке, все со временем заживет», – написала в соцсетях боец наилегчайшего веса UFC Алекса Грассо , которая в сентябре-2024 проиграла Валентине Шевченко и утратила титул.

Шевченко раскритиковала ММА-сообщество: «На протяжении года показывали только хайлайты Грассо»