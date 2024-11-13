Алекса Грассо сломала ногу на тренировке: «Все в порядке, она заживет»
Алекса Грассо сообщила о переломе ноги.
«Сломала ногу во время тренировки. Но я в порядке, все со временем заживет», – написала в соцсетях боец наилегчайшего веса UFC Алекса Грассо, которая в сентябре-2024 проиграла Валентине Шевченко и утратила титул.
Шевченко раскритиковала ММА-сообщество: «На протяжении года показывали только хайлайты Грассо»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Алексы Грассо
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