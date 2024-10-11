Валентина Шевченко стала первым чемпионом UFC с восемью рубинами в поясе

Шевченко получила последний рубин на пояс UFC за успешную защиту.

«Трудно передать чувства, которые я испытываю. Каждый из 8 рубинов – свидетельство пота, борьбы и триумфа», – прокомментировала достижение Валентина Шевченко .

8 декабря 2018 года Шевченко в бою с Йоанной Енджейчик завоевала вакантный титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе, далее – семь раз его защитила:

Джессика Ай

Лиз Кармуш

Кэтлин Чукагян

Дженнифер Майа

Джессика Андраде

Лорен Мерфи

Тайла Сантос

В 2023 году Шевченко проиграла титул Алексе Грассо , а в сентябре 2024-го – вернула.

Шевченко единогласным решением победила Грассо на UFC 306 и вернула чемпионский титул в наилегчайшем весе