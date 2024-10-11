Валентина Шевченко стала первым чемпионом UFC с восемью рубинами в поясе
Шевченко получила последний рубин на пояс UFC за успешную защиту.
«Трудно передать чувства, которые я испытываю. Каждый из 8 рубинов – свидетельство пота, борьбы и триумфа», – прокомментировала достижение Валентина Шевченко.
8 декабря 2018 года Шевченко в бою с Йоанной Енджейчик завоевала вакантный титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе, далее – семь раз его защитила:
Джессика Ай
Лиз Кармуш
Кэтлин Чукагян
Дженнифер Майа
Джессика Андраде
Лорен Мерфи
Тайла Сантос
В 2023 году Шевченко проиграла титул Алексе Грассо, а в сентябре 2024-го – вернула.
Шевченко единогласным решением победила Грассо на UFC 306 и вернула чемпионский титул в наилегчайшем весе
Опубликовано: Денис Степь
Источник: Championship Rounds
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