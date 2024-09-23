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  • Валентина Шевченко: «Я удивилась, что многие бойцы UFC считали Грассо фаворитом. С этим миром что-то не так»
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Валентина Шевченко: «Я удивилась, что многие бойцы UFC считали Грассо фаворитом. С этим миром что-то не так»

Валентина Шевченко не понимает, почему бойцы UFC считали Грассо фаворитом их боя.

«Для меня удивительно, что многие бойцы UFC назвали Грассо фаворитом нашего боя.

Я бы поняла, если бы такое мнение было у людей, не связанных с боями. Но когда профессиональные бойцы говорят это... о боже мой. С этим миром что-то не так. Это еще одна причина, по которой мне пришлось показать свое доминирование», – сказала чемпионка UFC Валентина Шевченко.

Напомним, Шевченко единогласным решением судей победила Алексу Грассо на UFC 306 и вернула чемпионский титул в наилегчайшем весе.

Шевченко – о вызове Нуньес: «Если бы она была активной, было бы уместно»

Шевченко вернула пояс UFC! Победила в доминирующем стиле и обратилась к фанатам на четырех языках

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Fighting
logoUFC
logoMMA
logoВалентина Шевченко
UFC 306
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