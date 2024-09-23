Валентина Шевченко: «Я удивилась, что многие бойцы UFC считали Грассо фаворитом. С этим миром что-то не так»
Валентина Шевченко не понимает, почему бойцы UFC считали Грассо фаворитом их боя.
«Для меня удивительно, что многие бойцы UFC назвали Грассо фаворитом нашего боя.
Я бы поняла, если бы такое мнение было у людей, не связанных с боями. Но когда профессиональные бойцы говорят это... о боже мой. С этим миром что-то не так. Это еще одна причина, по которой мне пришлось показать свое доминирование», – сказала чемпионка UFC Валентина Шевченко.
Напомним, Шевченко единогласным решением судей победила Алексу Грассо на UFC 306 и вернула чемпионский титул в наилегчайшем весе.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Fighting
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