Валентина Шевченко: «Я удивилась, что многие бойцы UFC считали Грассо фаворитом. С этим миром что-то не так»

Валентина Шевченко не понимает, почему бойцы UFC считали Грассо фаворитом их боя.

«Для меня удивительно, что многие бойцы UFC назвали Грассо фаворитом нашего боя.

Я бы поняла, если бы такое мнение было у людей, не связанных с боями. Но когда профессиональные бойцы говорят это... о боже мой. С этим миром что-то не так. Это еще одна причина, по которой мне пришлось показать свое доминирование», – сказала чемпионка UFC Валентина Шевченко .

Напомним, Шевченко единогласным решением судей победила Алексу Грассо на UFC 306 и вернула чемпионский титул в наилегчайшем весе.

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