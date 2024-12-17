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Итоговые рейтинги UFC за 2024 год: Махачев − лучший боец P4P, Умар и Ян − №2 и №3 в легчайшем весе, Анкалаев − №1 в полутяжелом

Ислам Махачев второй раз подряд завершает год в статусе лидера P4P.

По итогам турнира UFC on ESPN 63 составлены последние в 2024 году рейтинги UFC. Ислам Махачев остался лидером рейтинга вне зависимости от весовых категорий. Второе место у Джона Джонса, третье − у Алекса.

  • В наилегчайшем весе главными преследователями Алешандре Пантожи стали Брэндон Ройвал, Брэндон Морено и Амир Альбази. Тагир Уланбеков − 11-й.

  • В легчайшем дивизионе первую тройку заняли Шон О’Мэлли, Умар Нурмагомедов и Петр Ян.

  • Топ-3 полулегкого веса составили Алекс Волкановски, Макс Холлоуэй и Диего Лопес. Мовсар Евлоев занял четвертое место.

  • В легком весе рейтинг возглавляют Арман Царукян, Чарльз Оливейра и Джастин Гейджи.

  • Лидерами полусреднего дивизиона по итогам года стали Леон Эдвардс, Шавкат Рахмонов и Камару Усман.

  • В тройку лучших средневесов попали Шон Стрикленд, Исраэль Адесанья и Хамзат Чимаев. Шарабутдин Магомедов занял 14-е место.

  • Список полутяжеловесов возглавил Магомед Анкалаев, следом расположились Иржи Прохазка и Джамал Хилл. Никита Крылов занял восьмое место, Азамат Мурзаканов − 14-й.

  • В топ-3 тяжелого веса попали временный чемпион Том Аспиналл, Сирил Ган и Александр Волков.

Лидером женского рейтинга P4P стала чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко. Топ-3 замкнули чемпионка минимального веса Вэйли Чжан и Алекса Грассо.

В статусе чемпионов год завершат Алешандре Пантожа, Мераб Двалишвили, Илия Топурия, Ислам Махачев, Белал Мухаммад, Дрикус дю Плесси, Алекс Перейра, Джон Джонс, Вэйли Чжан, Валентина Шевченко и Джулианна Пенья.

Хабиб − о желании Топурии драться с Махачевым: «Он не заслужил, но если побьет Оливейру, то почему нет?»

Хавьер Мендес: «Махачев, скорее всего, уйдет из спорта до 35 лет. Как это сделал Хабиб»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
logoМераб Двалишвили
logoБелал Мухаммад
logoВалентина Шевченко
logoИслам Махачев
logoАлекс Перейра
logoВэйли Чжан
logoАлешандре Пантожа
logoUFC
logoДрикус дю Плесси
logoДжон Джонс
logoИлия Топурия
Джулианна Пенья
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