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Хабиб − о желании Топурии драться с Махачевым: «Он не заслужил, но если побьет Оливейру, то почему нет?»

Хабиб Нурмагомедов назвал условие для боя Ислама Махачева и Илии Топурии.

«Думаю, если Илия поднимется и побьет кого-то вроде Дастина Порье и Чарльза Оливейру, то станет следующим в очереди. Почему бы и нет?

Заслужил ли он титульный шанс без боя в легком весе? Нет, я не согласен с этим. Ислам уже давал шанс. Почему он должен трижды давать возможность полулегковесам?

Это несправедливо для легкого веса. Но если Топурия поднимется и побьет Оливейру, тогда без проблем. Думаю, что Илия может его победить», − сказал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Хавьер Мендес: «У Топурии лучший бокс в UFC. Он может нанести ущерб, если наберет вес. Но сейчас его бой с Махачевым мне не интересен»

Топурия заявил, что не освободит титул в полулегком весе после подъема в 70 кг: «Хватит праздновать, я никуда не уйду»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: подкаст Генри Сехудо и Камару Усмана
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