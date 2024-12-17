Хабиб − о желании Топурии драться с Махачевым: «Он не заслужил, но если побьет Оливейру, то почему нет?»
Хабиб Нурмагомедов назвал условие для боя Ислама Махачева и Илии Топурии.
«Думаю, если Илия поднимется и побьет кого-то вроде Дастина Порье и Чарльза Оливейру, то станет следующим в очереди. Почему бы и нет?
Заслужил ли он титульный шанс без боя в легком весе? Нет, я не согласен с этим. Ислам уже давал шанс. Почему он должен трижды давать возможность полулегковесам?
Это несправедливо для легкого веса. Но если Топурия поднимется и побьет Оливейру, тогда без проблем. Думаю, что Илия может его победить», − сказал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Хавьер Мендес: «У Топурии лучший бокс в UFC. Он может нанести ущерб, если наберет вес. Но сейчас его бой с Махачевым мне не интересен»
Топурия заявил, что не освободит титул в полулегком весе после подъема в 70 кг: «Хватит праздновать, я никуда не уйду»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: подкаст Генри Сехудо и Камару Усмана
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