Перейра считает, что Джонс должен быть лидером рейтинга P4P: «Только с этим списком я бы согласился»
Алекс Перейра не согласен с обновленным рейтингом P4P.
«Первый − Джон Джонс, второй − Ислам Махачев, третий − Алекс Перейра. Только с этим списком я бы согласился», − написал в соцсетях чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра.
Махачев, Джонс или Перейра – так кто должен возглавлять P4P в UFC?
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Алекса Перейры
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