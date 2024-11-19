Перейра считает, что Джонс должен быть лидером рейтинга P4P: «Только с этим списком я бы согласился»

Алекс Перейра не согласен с обновленным рейтингом P4P.

«Первый − Джон Джонс , второй − Ислам Махачев , третий − Алекс Перейра. Только с этим списком я бы согласился», − написал в соцсетях чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра .

Махачев, Джонс или Перейра – так кто должен возглавлять P4P в UFC?