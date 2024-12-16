Хавьер Мендес: «Махачев, скорее всего, уйдет из спорта до 35 лет. Как это сделал Хабиб»
Хавьер Мендес считает, что Ислам Махачев уйдет из UFC в ближайшие два года.
«Ислам, вероятно, уйдет из спорта до 35 лет, как это сделал Хабиб Нурмагомедов. 35 – это волшебное число для этих парней. У них в голове оно обозначает какую-то границу. Думаю, Ислам уже обеспечен в финансовом отношении», – сказал тренер Хавьер Мендес.
Отметим, в октябре Махачеву исполнилось 33 года.
Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев встретились с Деметриусом Джонсоном
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Submission Radio
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