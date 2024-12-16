1

Хавьер Мендес: «Махачев, скорее всего, уйдет из спорта до 35 лет. Как это сделал Хабиб»

Хавьер Мендес считает, что Ислам Махачев уйдет из UFC в ближайшие два года.

«Ислам, вероятно, уйдет из спорта до 35 лет, как это сделал Хабиб Нурмагомедов. 35 – это волшебное число для этих парней. У них в голове оно обозначает какую-то границу. Думаю, Ислам уже обеспечен в финансовом отношении», – сказал тренер Хавьер Мендес.

Отметим, в октябре Махачеву исполнилось 33 года.

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев встретились с Деметриусом Джонсоном

Махачев – о UFC 311: «Это будет долгая ночь для Хабиба»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Submission Radio
logoИслам Махачев
logoMMA
logoUFC
logoХавьер Мендес
logoХабиб Нурмагомедов
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Арман Царукян: «Хабиб – величайший боец в истории легкого дивизиона»
1111 декабря, 09:05
Хабиб − об анонсе боев Махачева и Умара: «Два титульника за ночь − надеюсь, я выдержу»
85 декабря, 07:39
Хавьер Мендес: «Хабиб сказал мне, что если бы Тухугов выучил английский, то я бы лишился всех подписчиков в соцсетях»
33 декабря, 17:19
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Менеджер Усика: «Если Александр победит Фьюри, то следующим поединком может стать реванш с Дюбуа»
52 минуты назад
Фьюри рассчитывает на трилогию с Усиком: «21 декабря я побью его, а потом будет третий бой»
3сегодня, 12:15
Усик признался, что воровал в детстве: «Крал яблоки, торты, шоколад. Тогда бы я украл все!»
6сегодня, 11:54
Белал предложил следующего соперника для Ковингтона: «Тони Фергюсон»
3сегодня, 10:44
Манел Капе: «Если я не получу титульник, то приду к Уайту домой»
7сегодня, 10:36
Чимаев показал мертвых зайцев и оружие: «312 😁»
18сегодня, 10:23Фото
Белал Мухаммад: «Отстойный Колби – последнее, что мы запомним в этом году»
сегодня, 09:51
Календарь боев в MMA и боксе в декабре-2024
93сегодня, 09:30
Шовхал Чурчаев подписал контракт с американской лигой LFA
9сегодня, 09:16
Майк Тайсон: «Усик – лучший тяжеловес мира. Но я буду болеть за Фьюри, потому что его отец дал ему мое имя»
2сегодня, 08:13
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Рекомендуем