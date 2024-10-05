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Белал Мухаммад: «Топурии стоит быть осторожным. Не стоит связываться с Махачевым – там все по-другому»

Белал Мухаммад предостерегает Илию Топурию с трэш-током в адрес Ислама Махачева.

«Топурии стоит быть осторожным в своих желаниях. Не стоит связываться с Махачевым и его командой. Там все по-другому. Хотите уличной драки – с вами будут драться», – заявил чемпион UFC Белал Мухаммад.

Топурия − о Махачеве: «Ислам много болтает. Но подерусь с ним только в клетке, чтобы не оплачивать ему лечение»

Уланбеков пригрозил Топурии за слова о Махачеве: «Ищи стоматолога, при встрече твой зубной ряд тронется»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Helen Yee Sports
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