Белал Мухаммад: «Топурии стоит быть осторожным. Не стоит связываться с Махачевым – там все по-другому»

Белал Мухаммад предостерегает Илию Топурию с трэш-током в адрес Ислама Махачева.

«Топурии стоит быть осторожным в своих желаниях. Не стоит связываться с Махачевым и его командой. Там все по-другому. Хотите уличной драки – с вами будут драться», – заявил чемпион UFC Белал Мухаммад .

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