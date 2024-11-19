Махачев, Джонс или Перейра – так кто должен возглавлять P4P в UFC?
Редакция Спортса’’ разделилась.
UFC обновил рейтинг P4P (как устроен рейтинг – читайте здесь): Ислам Махачев сохранил лидерство, Джон Джонс после победы над Стипе Миочичем на UFC 309 поднялся на второе место, а Алекс Перейра опустился на третье.
Дана Уайт постоянно твердит, что Джонс должен быть бесспорным лидером P4P, и даже предлагает подключить искусственный интеллект для составления рейтинга. Болельщики тоже спорят, кому нужно отдать первое место.
Иван Ефимов – за Джонса
Рейтинг P4P определяет сильнейшего бойца UFC прямо сейчас. При выборе учитываются не только актуальные выступления, но и прошлые заслуги.
Давайте забудем про нелепый проигрыш 15 лет назад: Джон Джонс – непобежденный. Точка. Он не проигрывал ни разу в карьере, хотя дерется с 2008-го. Да, это самая мощная серия в истории ММА.
Помните, каким был мир, когда Джонс дебютировал? Президентом стал Дмитрий Медведев, на «Евровидении» победил Дима Билан, а в продажу поступила GTA IV с Нико Беликом. Многие были детьми, а сейчас – мужики.
Все это время Джонс выступал: собрал 17 защит титула, взял пояс в двух дивизионах. Да, сейчас он не так впечатляет: постарел, замедлился и считается андердогом против Тома Аспиналла.
Но невозможно спорить, что Джонс – лучший в истории. Ни у кого в UFC нет такого рекорда: ни у Махачева, ни у Хабиба. Мы видим закат живой легенды – и должны ее уважать.
Топ-3:
1. Джон Джонс
2. Ислам Махачев
3. Алекс Перейра
Денис Дорофеев – за Перейру
Алекс Перейра совершил сумасшедший рывок за три года выступлений в UFC с завоеванием поясов в двух весах. Причем его второй заход в ММА начался после 30 лет, что поздно.
Но за этот период Перейра показал себя как самый прогрессирующий боец. Да, его борьба уязвима, но работа на дистанции в кикбоксинге и ММА серьезно отличается – бывшие боксеры и кикбоксеры в смешанных единоборствах с этим часто проваливались.
Перейра быстро перестроился и стал одним из самых монструозных нокаутеров. Несмотря на возраст (37 – как и Джонсу), он один из самых активных бойцов лиги – семь боев с ноября-2022. Но ни возраст, ни накопленная усталость его не останавливают: Перейра спасал номерные турниры и разбивал экс-чемпионов.
Можно сколько угодно восхищаться наследием Джонса (это реально величие), но здесь важна актуальная оппозиция. Перейра победил четырех чемпионов UFC с 2022 года, Джонс разобрал незрелого для чемпионских боев Гана и Миочича на трехлетнем простое, а Махачев – с отрывом лучший легковес, но с одной защитой за год и непонятными перспективами в полусреднем весе. Справится ли он с Рахмоновым, если тот станет чемпионом?
Алекс Перейра сделал это, пройдя через актуальную топовую оппозицию. Кроме Магомеда Анкалаева, бой против которого – самое ожидаемое событие 2025 года. Если он пройдет и Анкалаева, то обязан возглавить P4P.
Топ-3:
1. Алекс Перейра
2. Ислам Махачев
3. Илия Топурия
Вячеслав Легконогих – за Махачева
Мой P4P − Ислам Махачев, но есть нюанс.
Лидерство Махачева сейчас не обсуждается. Он идет на колоссальной победной серии, отобрал первое место в бою с прошлым лидером и доминирующим чемпионом полулегкого веса, а в боях демонстрирует невероятный универсализм и навыки высочайшего уровня.
Махачев не выбирает оппонентов, не придумывает чушь в духе «Этот парень не даст ничего моему наследию», а ведет себя так, что Уайт наносит цитаты его на стены в офисе UFC. Махачев буквально дерется со всеми, делает это активно и стоит перед историческим достижением − никто в истории не защищал пояс UFC в легком весе четыре раза подряд. Даже Хабиб.
Но вот обещанный нюанс: если бы Джонс был активным, я бы поставил его на первое место. Величие Джонса неоспоримо, в прайме − это величайший боец, которого мы видели. Но рейтинг P4P не может возглавлять человек, который с 2020 года провел два боя – это несерьезно.
Топ-3:
1. Ислам Махачев
2. Алекс Перейра
3. Илия Топурия
Джонс вырубил Миочича, закончив его карьеру. Ну дальше-то Аспиналл?
Фото: East News/GIUSEPPE CACACE/AFP/East News; Gettyimages/Sean M. Haffey, Ian Maule
Ислам защитил пояс 3 раза, а Перейра так и вовсе не объединял титулы, так как перешел в полутяжи после поражения от Адесаньи
По итогу получается, что Перейра защитил титул все 3 раза ни разу проведя бой с главным претендентом, а последний раз так вообще с 8 номером рейтинга
Но по-хорошему лидера такого рейтинга должны определять уже действительно не люди на основе эмоций, а какая-то математическая модель или ии 🤖
И все равно останутся вопросы, потому что ии сначала надо будет обучить, а тут вопросики есть)