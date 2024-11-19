Махачев, Джонс или Перейра – так кто должен возглавлять P4P в UFC?

Редакция Спортса’’ разделилась.

UFC обновил рейтинг P4P (как устроен рейтинг – читайте здесь ): Ислам Махачев сохранил лидерство, Джон Джонс после победы над Стипе Миочичем на UFC 309 поднялся на второе место, а Алекс Перейра опустился на третье.

Дана Уайт постоянно твердит, что Джонс должен быть бесспорным лидером P4P, и даже предлагает подключить искусственный интеллект для составления рейтинга. Болельщики тоже спорят, кому нужно отдать первое место.

Иван Ефимов – за Джонса

Рейтинг P4P определяет сильнейшего бойца UFC прямо сейчас. При выборе учитываются не только актуальные выступления, но и прошлые заслуги.

Давайте забудем про нелепый проигрыш 15 лет назад: Джон Джонс – непобежденный. Точка. Он не проигрывал ни разу в карьере, хотя дерется с 2008-го. Да, это самая мощная серия в истории ММА.

Помните, каким был мир, когда Джонс дебютировал? Президентом стал Дмитрий Медведев, на «Евровидении» победил Дима Билан, а в продажу поступила GTA IV с Нико Беликом. Многие были детьми, а сейчас – мужики.

Все это время Джонс выступал: собрал 17 защит титула, взял пояс в двух дивизионах. Да, сейчас он не так впечатляет: постарел, замедлился и считается андердогом против Тома Аспиналла.

Но невозможно спорить, что Джонс – лучший в истории. Ни у кого в UFC нет такого рекорда: ни у Махачева, ни у Хабиба. Мы видим закат живой легенды – и должны ее уважать.

Топ-3 :

1. Джон Джонс

2. Ислам Махачев

3. Алекс Перейра

Денис Дорофеев – за Перейру

Алекс Перейра совершил сумасшедший рывок за три года выступлений в UFC с завоеванием поясов в двух весах. Причем его второй заход в ММА начался после 30 лет, что поздно.

Но за этот период Перейра показал себя как самый прогрессирующий боец. Да, его борьба уязвима, но работа на дистанции в кикбоксинге и ММА серьезно отличается – бывшие боксеры и кикбоксеры в смешанных единоборствах с этим часто проваливались.

Перейра быстро перестроился и стал одним из самых монструозных нокаутеров. Несмотря на возраст (37 – как и Джонсу), он один из самых активных бойцов лиги – семь боев с ноября-2022. Но ни возраст, ни накопленная усталость его не останавливают: Перейра спасал номерные турниры и разбивал экс-чемпионов.

Можно сколько угодно восхищаться наследием Джонса (это реально величие), но здесь важна актуальная оппозиция. Перейра победил четырех чемпионов UFC с 2022 года, Джонс разобрал незрелого для чемпионских боев Гана и Миочича на трехлетнем простое, а Махачев – с отрывом лучший легковес, но с одной защитой за год и непонятными перспективами в полусреднем весе. Справится ли он с Рахмоновым, если тот станет чемпионом?

Алекс Перейра сделал это, пройдя через актуальную топовую оппозицию. Кроме Магомеда Анкалаева, бой против которого – самое ожидаемое событие 2025 года. Если он пройдет и Анкалаева, то обязан возглавить P4P.

Топ-3 :

1. Алекс Перейра

2. Ислам Махачев

3. Илия Топурия

Вячеслав Легконогих – за Махачева

Мой P4P − Ислам Махачев , но есть нюанс.

Лидерство Махачева сейчас не обсуждается. Он идет на колоссальной победной серии, отобрал первое место в бою с прошлым лидером и доминирующим чемпионом полулегкого веса, а в боях демонстрирует невероятный универсализм и навыки высочайшего уровня.

Махачев не выбирает оппонентов, не придумывает чушь в духе «Этот парень не даст ничего моему наследию», а ведет себя так, что Уайт наносит цитаты его на стены в офисе UFC. Махачев буквально дерется со всеми, делает это активно и стоит перед историческим достижением − никто в истории не защищал пояс UFC в легком весе четыре раза подряд. Даже Хабиб.

Но вот обещанный нюанс: если бы Джонс был активным, я бы поставил его на первое место. Величие Джонса неоспоримо, в прайме − это величайший боец, которого мы видели. Но рейтинг P4P не может возглавлять человек, который с 2020 года провел два боя – это несерьезно.

Топ-3 :

1. Ислам Махачев

2. Алекс Перейра

3. Илия Топурия

Джонс вырубил Миочича, закончив его карьеру. Ну дальше-то Аспиналл?

Фото: East News /GIUSEPPE CACACE/AFP/East News; Gettyimages /Sean M. Haffey, Ian Maule