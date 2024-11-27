Чимаев назвал топ-5 бойцов из СНГ: «Махачев, Рахмонов, Магомедов – хороший ударник»
Хамзат Чимаев назвал пять лучших бойцов UFC из СНГ.
«В первую очередь – Ислам Махачев. Там много ребят. Шавкат Рахмонов будет за пояс драться. Шарабутдин Магомедов – хороший ударник, становится звездой. Конечно, Петр Ян. Арман Царукян», – сказал боец UFC Хамзат Чимаев.
Хамзат Чимаев ни разу не проигрывал в UFC (8-0) и занимает третье место в рейтинге средневесов. В последнем бою он победил Роберта Уиттакера болевым приемом в первом раунде.
Чимаев сообщил, что ему удалили половину щитовидной железы: «Доктор пока говорит, что все нормально»
Чимаев − об отказе от трэштока: «Мне говорят: «Брат, нет искры». Но что я Уиттакеру скажу? Он очень уважительный»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Hustle MMA
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