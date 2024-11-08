Чендлер планирует добраться до титула UFC: «В 2025 году стану самым возрастным чемпионом в истории»
Майкл Чендлер поделился планом на 2025 год.
«Верю, что стану чемпионом в 2025 году. Стану самым высокорейтинговым бойцом, которого зовут не Ислам Махачев или Арман Царукян.
В какой-то момент в 2025 году мы подеремся, и я подниму этот пояс над головой как самый возрастной чемпион в истории легкого веса», – сказал легковес UFC Майкл Чендлер.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Shak MMA
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