Завуров – о реванше Махачева и Царукяна: «После первого боя Ислама рвало пять минут. В этот раз ему будет еще проще выиграть»

Шамиль Завуров высказался о реванше между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

«Я был в углу Ислама , разогревал его. Именно в этот момент покойный Абдулманап говорит: «Мне не нравится твой вид, бледный».

Ислам мне говорил: «Не очень себя чувствую, но нормально. Думаю, на ринг выйду, туда-сюда». После боя он вышел из клетки, забежал в туалет, и его пять минут рвало.

Ислам говорил, что на ринге ему к горлу подходило, но он держался. После боя еще пару дней в себя приходил.

Ислам спокойно у него выиграл, а сейчас он настолько вырос, поэтому думаю, что победит намного легче», – сказал Шамиль Завуров .

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