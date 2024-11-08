Завуров – о реванше Махачева и Царукяна: «После первого боя Ислама рвало пять минут. В этот раз ему будет еще проще выиграть»
Шамиль Завуров высказался о реванше между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.
«Я был в углу Ислама, разогревал его. Именно в этот момент покойный Абдулманап говорит: «Мне не нравится твой вид, бледный».
Ислам мне говорил: «Не очень себя чувствую, но нормально. Думаю, на ринг выйду, туда-сюда». После боя он вышел из клетки, забежал в туалет, и его пять минут рвало.
Ислам говорил, что на ринге ему к горлу подходило, но он держался. После боя еще пару дней в себя приходил.
Ислам спокойно у него выиграл, а сейчас он настолько вырос, поэтому думаю, что победит намного легче», – сказал Шамиль Завуров.
Шамиль Завуров: «Бой Усмана Нурмагомедова, скорее всего, будет в январе»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Ушатайка»
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