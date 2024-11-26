Чимаев − об отказе от трэштока: «Мне говорят: «Брат, нет искры». Но что я Уиттакеру скажу? Он очень уважительный»
Хамзат Чимаев объяснил, почему не использовал трэшток перед боем с Уиттакером.
«Не знаю даже, что сказать. Ребята говорят: «Искры нет, брат. Ты волнуешься». А я отвечаю: «Зачем мне волноваться? Тот же Хамзат» Что я Уиттакеру скажу? Этот парень мне ничего не говорил, очень уважительный. Что ему скажешь вообще? Если бы я даже газанул на него, то он бы сидел молчал.
Если бы на меня газанули, то я бы вдвойне потом ответил. Конечно, хочется отходить от всего этого, чтобы не было ничего грязного. Все люди хотят спокойствия, зарабатывать деньги и бои делать. Если меня на эмоции выводят, то я жесткий человек», − сказал средневес UFC Хамзат Чимаев.
Чимаев сообщил, что ему удалили половину щитовидной железы: «Доктор пока говорит, что все нормально»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Hustle MMA
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