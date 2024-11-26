Чимаев сообщил, что ему удалили половину щитовидной железы: «Доктор пока говорит, что все нормально»

Хамзат Чимаев сообщил, что перенес операцию на щитовидную железу.

«Слишком ли я уязвим? Нет, я бы не сказал. Просто я тренируюсь сильно, постоянно пашу в зале. Когда это делаешь, то иммунитет падает, хочешь ты этого или нет.

Бывает, что фанаты подходят руки пожимают, обнимают, но они не думают, что есть какая-то инфекция.

Мне убрали половину щитовидки. Это сильно влияет, но пока сейчас ничего не предвещает. Доктор пока говорит, что все нормально, не знаю», − сказал средневес UFC Хамзат Чимаев .

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