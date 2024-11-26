Чимаев сообщил, что ему удалили половину щитовидной железы: «Доктор пока говорит, что все нормально»
Хамзат Чимаев сообщил, что перенес операцию на щитовидную железу.
«Слишком ли я уязвим? Нет, я бы не сказал. Просто я тренируюсь сильно, постоянно пашу в зале. Когда это делаешь, то иммунитет падает, хочешь ты этого или нет.
Бывает, что фанаты подходят руки пожимают, обнимают, но они не думают, что есть какая-то инфекция.
Мне убрали половину щитовидки. Это сильно влияет, но пока сейчас ничего не предвещает. Доктор пока говорит, что все нормально, не знаю», − сказал средневес UFC Хамзат Чимаев.
Бо Никал разочарован критикой Кормье за бой с Крейгом: «Ди-Си сказал, что я не готов к Чимаеву, странно это слышать»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Hustle MMA
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости