Царукян хочет финишировать Махачева: «Это лучший вариант. Мне непонятно, как судят рефери»

Арман Царукян объяснил, почему хочет досрочно победить Ислама Махачева.

«Досрочная победа – это самый лучший вариант, потому что мне непонятно, как судят рефери. Я до сих пор не могу понять, нравлюсь ли я им или нет.

Бывает, смотришь бой, где человек выигрывает в одну калитку, а они ему не присуждают победу. Чтобы закрыть все вопросы, нужно побеждать досрочно», – сказал легковес UFC Арман Царукян .

Напомним, что бой Ислама Махачева и Армана Царукяна должен возглавить турнир UFC 311.

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