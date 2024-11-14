Царукян хочет финишировать Махачева: «Это лучший вариант. Мне непонятно, как судят рефери»
Арман Царукян объяснил, почему хочет досрочно победить Ислама Махачева.
«Досрочная победа – это самый лучший вариант, потому что мне непонятно, как судят рефери. Я до сих пор не могу понять, нравлюсь ли я им или нет.
Бывает, смотришь бой, где человек выигрывает в одну калитку, а они ему не присуждают победу. Чтобы закрыть все вопросы, нужно побеждать досрочно», – сказал легковес UFC Арман Царукян.
Напомним, что бой Ислама Махачева и Армана Царукяна должен возглавить турнир UFC 311.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
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