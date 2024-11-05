Хавьер Мендес сравнил Чимаева и Махачева: «Они разные, но одного уровня»
Хавьер Мендес оценил уровень Хамзата Чимаева.
«Думаю, что Хамзат Чимаев на одном уровне с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым, но стили отличаются.
Это не одинаковые бойцы, просто разные. Хабиб и Ислам тоже на одном уровне, но разные. Хамзат тоже отличается от них», – сказал тренер зала AKA Хавьер Мендес.
Хавьер Мендес оценил уровень Хамзата Чимаева
Мендес – о желании Топурии драться с Махачевым: «Если Илия захочет засабмитить Ислама, то это будет глупо с его стороны»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Red Corner MMA
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